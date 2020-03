später lesen Fußball-Regionalliga der Jugend Auftakt für Regionalliga-Nachwuchs des FCH FOTO: maw / Martin Wittenmeier FOTO: maw / Martin Wittenmeier Teilen

Für die Nachwuchsteams des FC Homburg startet nach der Winterpause am Wochenende der Ligabetrieb. Die U19, zurzeit Vorletzter der Regionalliga Südwest, will am Sonntag beim TuS Koblenz Punkte für den Klassenerhalt sammeln.