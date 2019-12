Am Wochenende findet in der St. Ingberter Wallerfeldhalle der erste „Il Ritrovo-Cup“ des SV Bliesmengen-Bolchen statt. 20 Teams kämpfen um 45 Wertungspunkte.

An diesem Wochenende (21./22. Dezember) findet in der St. Ingberter Wallerfeldhalle die Premiere des Fußball-Hallenturniers „Il Ritrovo-Cup“ statt. Ausrichter ist Fußball-Verbandsligist SV Bliesmengen-Bolchen. An den Start gehen 20 Mannschaften in fünf Gruppen, wobei das Turnier mit 45 Wertungspunkten für das saarländische Hallenmasters am 2. Februar in Saarbrücken dotiert ist. Eröffnet wird das Turnier am Samstag um 11 Uhr mit dem Spiel der Gruppe A zwischen Landesligist SC Bliesransbach und Kreisligist SV Saarbrücken. Die klassenhöchste Mannschaft, die beim Ritrovo Cup an den Start geht, ist der Saarlandligist SV Saar 05 Saarbrücken. Doch auch Gastgeber Bliesmengen-Bolchen und der zweite Verbandsligist FC Rastpfuhl wollen bei der Vergabe des Titels bei der Turnierpremiere sicher ein Wort mitreden.

Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe starten am Sonntag, ab 13 Uhr in der Zwischenrunde. Nach einem Einlagenspiel der G-Jugend-Minis wird um 17 Uhr das erste Viertelfinale angepfiffen. Die Halbfinals beginnen ab 18.15 Uhr. Das Spiel um Platz drei findet um 19 Uhr statt – und das große Finale um 19.15 Uhr.