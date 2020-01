Am Samstag richtet der SV Ixheim in der Zweibrücker Ignaz-Roth-Halle die Hallen-Kreismeisterschaft der Fußball-A-Jugend aus. Gespielt wird nach den Futsal-Regeln. Teilnehmer sind der FC Fehrbach, die SG Thaleischweiler, der TuS/DJK Pirmasens, die SG Rieschweiler und der SV Ixheim.

Gespielt wird im Modus „Jeder-gegen-jeden“. Das Eröffnungsspiel bestreiten um 14 Uhr Fehrbach und Thaleischweiler. Es dürfen keine Spieler eingesetzt werden, die bereits Partien für eine U21-Mannschaft bestritten haben.

Der Sieger der Veranstaltung nimmt am 16. Februar an den Verbandsmeisterschaften in Eisenberg teil.