später lesen 6. Spobau des Sportbundes Pfalz 6. Spobau-Fachmesse am 26. März in Edenkoben Teilen

Twittern



Zum sechsten Mal öffnet der Sportbund Pfalz in diesem Jahr die Tore zur Spobau. Die Fachmesse für Sportstättenbau und Freizeitanlagen findet am Donnerstag, 26. März von 9.30 bis 18 Uhr in der Sportschule des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) in Edenkoben statt.