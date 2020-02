später lesen Tischtennis-DM Schütt schlägt als Außenseiterin bei Aktiven-DM auf Teilen

Die 16-jährige Zweibrückerin Isabelle Schütt nimmt am Wochenende an den deutschen Meisterschaften der Damen im Tischtennis teil. Die Regionalligaspielerin des DJK Heusweiler, die sich mit ihrem Team in höchster Abstiegsnot befindet, gilt in dem gegenüber dem Vorjahr von 48 auf 32 Teilnehmer reduzierten Feld, als krasse Außenseiterin.