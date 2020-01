später lesen Australian Open Australiens große Hoffnung scheitert im Halbfinale Teilen

In der Hitze von Melbourne sind die Hoffnungen der Lokalmatadorin Ashleigh Barty auf den Titel bei den Australian Open zu Ende gegangen. In einem umkämpften Halbfinale musste sich die French-Open-Gewinnerin am Donnerstag überraschend der US-Amerikanerin Sofia Kenin 6:7 (6:8), 5:7 geschlagen geben. dpa