Deutschlands Volleyballerinnen sind nah dran an der Olympia-Teilnahme. dpa

Von Louisa Lippmann wird Gnadenlosigkeit erwartet. Deutschlands Parade-Volleyballerin kommt wie ihrem männlichen Pendant Georg Grozer in der Olympia-Qualifikation die wichtigste Aufgabe in ihrer Mannschaft zu. „Wir kriegen viele Bälle und sind dazu da, draufzuhauen, zu killen“, beschrieb die eigentlich heitere Lippmann ihr rabiat klingendes Jobprofil.

Die Diagonalangreiferin vom Spitzenverein Shanghai aus der Super League in China erfüllt die Erwartungen beim Achterturnier in Apeldoorn, wo die Deutschen auch ihr letztes Gruppenspiel am Freitag gegen Kroatien mit 3:0 (25:15, 25:17, 25:23) gewannen. Zum überraschenden Auftaktsieg gegen den EM-Zweiten Türkei steuerte die 25-Jährige 22 Punkte bei, beim darauf folgenden Vorrundenerfolg gegen Belgien waren es 30. Lippmann ist in Olympia-Form. „Louisa ist eine sehr wichtige Spielerin für uns“, betonte Bundestrainer Felix Koslowski.

Die Dauerbeanspruchung in China hat Lippmann bestens weggesteckt. „Sie ist super fit, ihr geht es körperlich noch besser als bei der EM“, sagte Koslowski über seine im vergangenen Herbst gewechselte Star-Angreiferin, die in entscheidenden Situationen kompromisslos für Punkte sorgt.

Warum eigentlich China? Das hat nicht zuletzt mit dem Geld zu tun. Die Asiaten bieten für Top-Volleyballer lukrative Verträge an, das Angebot kann man dann nur schwer ausschlagen. „Ich bin sehr glücklich in China, es ist eine sehr tolle Erfahrung“, erzählte Lippmann, die mit Shanghai auch eine abseits der Halle pulsierende Metropole erwischt hat. Als „Big City Life vom Feinsten“ beschrieb sie das Abenteuer einmal: „Es ist ein großer Schritt raus aus der Komfortzone.“ Zumindest hat sie ihr Partner Hannes begleitet.

Shanghai ist nach einem Jahr in Florenz Lippmanns zweite Station im Ausland. „Man wird viel selbstständiger“, sagte die Angreiferin, auch wenn sie wegen der Sprachbarriere bei Behördengängen von Vereinsseite unterstützt wurde. Dass Lippmann in China spielt, fasst sie auch als Auszeichnung auf. Nur zwei Ausländerinnen dürfen dort pro Team spielen, den anderen Platz hat US-Star Jordan Larson. „Ich kann mir sehr viel menschlich und volleyballerisch abschauen“, sagte Lippmann, die das Nationalteam jetzt nach Tokio führen soll. Das Halbfinale in Apeldoorn ist an diesem Samstag (17.15 oder 20.45 Uhr), das Finale am Sonntag (17.30 Uhr). Der Halbfinal-Gegner stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.