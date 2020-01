Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Trainer Peter Bosz (56) bis 2022 verlängert. Das gab der Werks­club am Freitag bekannt. Der Niederländer betreut das Team seit Januar 2019, sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. sid

„Peter Bosz ist ein Trainer, dessen Handschrift in jedem Training und in jedem Spiel erkennbar ist“, lobte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler. Bosz führte die Rheinländer vergangene Saison in die Champions League.