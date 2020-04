später lesen Corona-Krise Leichtathletik-Verband sagt Mehrkampf-Meeting in Ratingen ab Teilen

Die deutschen Mehrkämpfer um Weltmeister Niklas Kaul müssen in der Corona-Krise auch auf das Meeting am 20./21. Juni in Ratingen verzichten. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) mitteilte, ist die 24. Auflage des Sportfests abgesagt. dpa