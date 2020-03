später lesen Leichtathletik Pfingstsportfest in Rehlingen fällt 2020 aus Teilen

Das Coronavirus hat auch das traditionsreiche Leichtathletik-Pfingstsportfest in Rehlingen erwischt. Thomas Klein, der 1. Vorsitzende des veranstaltenden LC Rehlingen, gab am Freitagabend die Absage der 56. Auflage der Veranstaltung bekannt, die am Pfingstsonntag, 31. Mai, hätte stattfinden sollen.