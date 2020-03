Der DLV reagiert damit auf die Olympia-Verschiebung. In Braunschweig wären auch einige LAZ-Atheten gestartet - Am selben Tag hätten die „Finals“ im Turnen stattgefunden. Auch die wurden jetzt verlegt.

Die Leichtathletik-Titelkämpfe in Braunschweig am 6./7. Juni werden verschoben. Die „aktuelle dynamische Entwicklung“ und „die Verschiebung der Olympischen Spiele 2021“ führen dazu, dass der DLV auch die Wettkämpfe in Braunschweig neu terminieren will. Da die deutschen Meisterschaften – wie viele andere – als Olympia-Qualifikation geplant waren, sucht der Deutsche Leichtathletik-Verband nach der Verlegung der Tokio-Spiele ins Jahr 2021 nun einen neuen Termin „in der zweiten Sommerhälfte 2020“. Dann sollen die nationalen Meister gekürt werden.

An den Deutschen Meisterschaften hätten auch viele LAZ-Athleten teilgenommen. Darunter die Stabhochspringer Raphael Holzdeppe und Daniel Clemens.

„Im Moment überrascht mich keine Absage mehr“, sagt Clemens. Der Sportsoldat hat sich schon darauf eingestellt, dass nach der Olympia-Verschiebung auch die Deutsche Meisterschaft neu terminiert wird. Letztendlich könne er den Schritt natürlich verstehen. Von den Plänen des Verbandes, die Meisterschaften in der zweiten Hälfte des Sommers steigen zu lassen, ist Clemens nicht überzeugt. „Ich glaube nicht, dass es im Sommer noch Wettkämpfe gibt – aber ich lasse mich überraschen.“

Ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben worden sind die „Finals Rhein-Ruhr 2020“ in Nordrhein-Westfalen. Der Wettbewerb der Turner hätte am gleichen Tag wie die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig stattgefunden. Das Multi-Sportevent, das im August 2019 in Berlin eine erfolgreiche Premiere gefeiert hatte,sollte in gleich fünf Städten ausgetragen werden. Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Aachen und Neuss hatten den Zuschlag bekommen. In der Mitteilung der beteiligten Sportfachverbänden, der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen sowie den übertragenden TV-Sender ARD und ZDF heißt es, man habe sich 70 Tage vor dem geplanten Start einvernehmlich auf eine Verschiebung des Gesamtevents verständigt. Ein möglicher neuer Termin für die „Finals 2020“ werde unter Berücksichtigung des nationalen und internationalen Sportkalenders geprüft. Doch das wird angesichts der Flut von Verlegungen immer schwieriger.

In einigen Disziplinen sollten die Wettkämpfe als Olympia-Quali gelten, die wegen der Verlegung der Tokio-Spiele ins Jahr 2021 ohnehin obsolet waren. ARD und ZDF hatte die Wettkämpfe nach dem großen Erfolg bei den Zuschauern 20 Stunden live übertragen wollen. Laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte sich das Land mit vier Millionen Euro am Budget für die Ausrichtung beteiligt.

