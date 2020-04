Sportler in Rheinland-Pfalz profitieren von Lockerungen. Umsetzung geschieht aber nicht von Heute auf Morgen – wie Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul erlebt. dpa/ski

Zu Wochenbeginn sind in Rheinland-Pfalz die Lockerungen für Sportler in der Corona-Krise angelaufen – Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul muss sich bei der Rückkehr in den Alltag aber noch etwas gedulden. „Stand jetzt kann ich noch nicht auf dem Gelände der Universität trainieren, da dort erstmal der Uni-Betrieb organisiert werden muss“, sagte der 22-jährige Mainzer der Deutschen Presse-Agentur. Deutschlands „Sportler des Jahres 2019“ trägt das „natürlich mit Verständnis“.

Laut der neuen rheinland-pfälzischen Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist seit vergangenem Montag sportliche Betätigung alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands im Freien auch unter Benutzung von Sportanlagen wieder zulässig. Dies gilt jedoch nur, soweit die gebotenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden und der Träger einer Öffnung der Sportstätte ausdrücklich zustimmt.

Kaul geht davon aus, dass in seinem Fall „ein oder zwei Athleten mit einem Betreuer“ auf einer Anlage trainieren können. Er hatte sich wochenlang auf Wald- und Feldwegen fit gehalten, zudem Stabilisationstraining im Hof und Krafttraining bei seinen Eltern gemacht. Sogar der Diskus und die Kugel flogen auf der Wiese.

Als Alternative zum Uni-Gelände gebe es für ihn noch den Sportplatz Saulheim. „Aber das muss erst noch mit dem Ordnungsamt geklärt werden“, sagte der neue Leichtathletik-Star. Zeitdruck hat Kaul ohnehin nicht: Die Zehnkampf-Meetings in Götzis/Österreich und Ratingen sind abgesagt, die Olympischen Spiele in Tokio auf 2021 verschoben worden.

Thomas Kloth, Abteilungsleiter Leistungssport beim Landessportbund Rheinland-Pfalz, muss dieser Tage viele Vereinsvertreter ausbremsen, die am liebsten gleich mit dem Trainingsbetrieb loslegen würden. Die Lockerungen betreffen jedoch nur Privatsportler und Bundeskaderathleten, betonte er. Für letztere sei es „ein kleiner Schritt nach vorne in Richtung sportartspezifischem Training“. Derzeit müssen aber erst einmal die jeweiligen Träger die Sporthallen und -Anlagen freigeben. Bei den Kommunen seien die neuen Rahmenbedingungen teilweise noch nicht im Detail angekommen.

Am Stützpunkt Zweibrücken dürfen nun auch wieder Spitzenathleten wie Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong und der frühere Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe ran – in Gruppen von höchstens fünf Personen inklusive der Trainer (wir bericheten). Am Dienstag veröffentlichte Holzdeppe über Instagram dann auch gleich ein Video von seinen ersten Sprüngen nach der Lockerung in der vereinseigenen Dieter-Kruber-Halle. Für die Athleten ein erster Schritt in Richtung Normalität.