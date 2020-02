später lesen Leichtathletik Klosterhalfen zeigt in den USA starke Frühform Teilen

Twittern



Die WM-Dritte Konstanze Klosterhalfen läuft schon wieder auf Rekordniveau. Bei den Millrose-Games in New York verbesserte die 22 Jahre alte Ausnahmeläuferin von Bayer Leverkusen am Samstag (Ortszeit) die deutsche Hallen-Bestmarke über eine Meile auf 4:17,26 Minuten. dpa