Der Neunkircher wird in Tokio die Olympia-Mannschaft betreuen. Im Interview spricht er auch über die Kader-Zusammenstellung. Von Kai Klankert und Mark Weishaupt

Stefan Kuntz (57) wird im Jahr 2020 eine Doppelrolle beim Deutschen Fußball-Bund übernehmen. Er betreut nicht nur die U21-Nationalmannschaft in der Qualifikation für die EM 2021, sondern auch die deutsche Olympia-Mannschaft bei den Sommerspielen 2020 in Tokio. Im Interview spricht der Neunkircher über den Traum, bei Olympia dabei sein zu können, über seine Bewunderung für andere Sportarten und die Zusammenstellung der deutschen Olympia-Mannschaft.

Herr Kuntz, für Sie persönlich steht im Jahr 2020 ein ganz besonderes Highlight bevor. Sie werden Olympionike. Mit 57 Jahren.

STEFAN KUNTZ Wahnsinn, ja. Ich hätte in meiner Karriereplanung nicht gedacht, dass ich mal die Chance bekomme, an Olympia teilzunehmen.

Was verbinden Sie mit Olympischen Spielen?

KUNTZ Für mich gibt es drei große Sport-Highlights. Den Super Bowl, die Fußball-Weltmeisterschaft und Olympische Spiele. Wenn man bedenkt, dass sich die ersten beiden nur um eine Sportart drehen und das andere fast alle Sportarten der Welt vereint, dann ist Olympia für mich das größte Sportevent der Welt. Ich finde es manchmal schon bedenklich, wie dominant der Fußball in der Öffentlichkeit ist und wie wenig andere Sportarten beachtet werden. Diese Sportler bringen teilweise unglaubliche Leistungen und müssen eine Menge entbehren, um erfolgreich zu sein. Dabei ist ihre Motivation oft ausschließlich die Liebe zum Sport und nicht die finanzielle Absicherung. Das verlangt uns Fußballern riesigen Respekt ab. Diese Leute kennenzulernen, sich vom olympischen Spirit anstecken zu lassen, vier Jahre auf einen Moment hinzuarbeiten, das wird als Erlebnis nicht zu toppen sein.

Gibt es olympische Momente, die Ihnen besonders im Gedächtnis haften geblieben sind?

KUNTZ Das ist schwer. Natürlich sitze ich vor dem Fernseher, wenn das 100-Meter-Finale in der Leichtathletik ansteht, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ich war am TV dabei, als Niklas Kaul im Zehnkampf EM-Gold geholt hat. Wenn Raphael Holzdeppe springt, schaue ich zu. Ich bin begeistert von den Bewegungsabläufen. Das strahlt eine unglaubliche Faszination auf mich aus. Ich kann auch mal eine halbe Stunde gebannt bei den Sportschützen zuschauen. Oder beim Bogenschießen. Gerade wenn du es selbst schon mal versucht hast. Du triffst aus 15 Metern deine Garage nicht, und die schießen aus größerer Entfernung jedes einzelne Blatt vom Baum. Das ist unglaublich, wie die sich konzentrieren können. Da bin ich einfach nur Sportfan.

Wie wollen Sie diese Begeisterung Ihrem Olympia-Team vermitteln?

KUNTZ Ich möchte im Vorfeld ein paar Leute zu uns holen, die meinen Jungs genau erzählen, was da abgeht, damit sie bestmöglich darauf vorbereitet sind. Die Fußballer haben Olympia nicht so auf dem Schirm. Es geht vor allem um Bundesliga, Nationalmannschaft, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft.

FOTO: dpa / Jan Woitas

FOTO: dpa / Jan Woitas

Wie wird sich die deutsche Olympia-Mannschaft von der aktuellen U21 unterscheiden?

KUNTZ Es wird schon ein ganz anderer Kader sein. Bei Olympia darf noch der Jahrgang 1997 antreten, der nach der EM 2019 gerade aus der U21 rausgewachsen ist, plus drei ältere Spieler. In Tokio sind nur vier Mannschaften aus Europa dabei. Da wir vorher noch mit der A-Nationalmannschaft an der EM teilnehmen, fallen die A-Nationalspieler aus unserem Raster, weil jeder Spieler nur bei einem Turnier starten soll. Das wurde vorher mit dem DFB und mit den Vereinen vereinbart. Das ist natürlich ein Nachteil gegenüber anderen Nationen wie Brasilien, die auf die A-Nationalspieler zurückgreifen können. Und die nehmen dann auch die Besten mit. Vor drei Jahren in Rio hat ja auch Neymar bei Olympia gespielt.

Über die drei älteren Spieler wird bereits jetzt viel diskutiert. Sind die von Bundestrainer Joachim Löw aussortierten Mats Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller ein Thema?

KUNTZ Wir sind gerade dabei, den Kader zusammenzustellen. Erst mal bauen wir aus den Spielern des Jahrgangs 1997 und jünger eine Mannschaft zusammen. Dann schauen wir, welche Positionen durch diese Spieler noch nicht optimal abgedeckt sind. Die Entscheidung für die drei älteren Spieler hängt also an der Position und an den charakterlichen Eigenschaften, die im Team noch gefragt sind, wie Führungsstärke oder Teamgeist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Tokio unter schweren klimatischen Bedingungen alle drei Tage ein Spiel absolvieren werden. Zum jetzigen Zeitpunkt spielen grundsätzlich alle Spieler eine Rolle, die nicht bei der EM dabei sein werden. Mit Joachim Löw gibt es eine klare Absprache, dass ich die nehmen kann, von denen ich glaube, dass sie die stärksten für meine Truppe sind. Da gibt es keinerlei Vorbehalte.

Welche Wünsche bleiben noch für das Jahr 2020?

KUNTZ Sportlich? Eine Olympiamedaille. Ganz klar.

FOTO: hiegel / Hiegel, Willi