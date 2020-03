später lesen Olympische Spiele Für Schäfer macht Olympia 2020 „keinen Sinn“ FOTO: dpa / Hendrik Schmidt FOTO: dpa / Hendrik Schmidt Teilen

Die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer aus Bierbach hat sich dafür ausgesprochen, die Sommerspiele in Tokio zu verlegen. „Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen – eine Verschiebung von Olympia wäre sinnvoll“, schrieb die 23-Jährige, die in Chemnitz lebt, in einem Gastbeitrag bei der Bild-Zeitung. sid