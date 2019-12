später lesen Club-WM in Doha Liverpool im Finale der Club-WM gegen Rio de Janeiro Teilen

Der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino hat den FC Liverpool mit seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit in das Endspiel der Club-WM geschossen. Der Brasilianer traf gestern Abend in Katar kurz vor dem Abpfiff zum 2:1 (1:1) gegen die mexikanische Mannschaft CF Monterrey.