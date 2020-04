Die neue Dokumentation über Basketball-Legende Michael Jordan und dessen letzte Saison bei den Chicago Bulls hat dem US-Sender ESPN einen Rekord beschert. Nach Senderangaben schauten sich im Schnitt 6,1 Millionen Menschen die beiden ersten Folgen der zehnteiligen Doku-Serie „The Last Dance“ an. dpa

Das waren demnach mehr Zuschauer als für jede andere Dokumentation in der Geschichte des Senders. ESPN zeigt an Sonntagen jeweils zwei Folgen. In Deutschland ist die Produktion auf Netflix zu sehen.