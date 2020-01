(dpa) Der italienische Stürmerstar Mario Balotelli ist beim Serie-A-Spiel seines Clubs Brescia Calcio gegen Lazio Rom (1:2) gestern erneut rassistisch beleidigt worden. Die Partie wurde nach gut einer halben Stunde kurz unterbrochen, nachdem Balotelli dem Schiedsrichter die rassistischen Rufe aus dem Lazio-Fanblock angezeigt hatte.

Erst im November war es im Spiel von Brescia bei Hellas Verona zu rassistischen Fan-Entgleisungen gegenüber Balotelli gekommen. Damals musste der Torjäger von Mitspielern überredet werden weiterzuspielen. In der Vergangenheit haben immer wieder Rassismus-Skandale in Italien für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Gegen Lazio erzielte Balotelli in der 18. Minute den Führungstreffer, doch Ciro Immobile drehte für die Gäste mit zwei Toren noch das Spiel.

