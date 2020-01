später lesen Snowboard Hofmeister feiert vierten Weltcup-Sieg in Serie Teilen

Ramona Hofmeister hat ihre beeindruckende Siegesserie im alpinen Snowboarden fortgesetzt und ihren vierten Weltcup-Sieg in Folge eingefahren. Die 23-Jährige aus Bischofswiesen setzte sich im Parallel-Slalom in Bad Gastein im Finale gegen Doppel-Olympiasiegerin Ester Ledecka durch – der Sieg am Dienstagabend war der insgesamt achte Weltcup-Erfolg ihrer Karriere. sid