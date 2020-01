Torwart-Legende Hans Tilkowski ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Der WM-Titel blieb ihm verwehrt, eine große Persönlichkeit war er dennoch. dpa

Drin oder nicht drin? Keine andere Frage hat Hans Tilkowski in seinem Leben häufiger beantwortet als die nach dem legendären Wembley-Tor. Der Treffer zur vorentscheidenden 3:2-Führung der Engländer im WM-Finale von 1966 gegen Deutschland war eng mit seinem Namen verknüpft. Das Bild des damaligen deutschen Torhüters, wie er dem von Geoff Hurst an die Unterkante der Latte beförderten Ball hinterher schaut, wird auch seinen Tod überdauern. Der Kronzeuge von Wembley starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit im Kreise seiner Familie.

„Hans Tilkowski zählte nicht nur im Sommer 1966 zu den besten Torhütern der Welt. Der WM-Titel wäre die verdiente Krönung seiner Karriere in der Nationalmannschaft gewesen“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller und würdigte Tilkowski als eine der „größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs“.

Die zweifelhafte Entscheidung des Schiedsrichters in London brachte den „König des Stellungsspiels“ um den größten Triumph seiner Karriere. Seiner Popularität war sie hingegen eher förderlich. Obwohl der Ball wohl nicht in vollem Umfang die Linie überschritt, entschied der Schweizer Referee Gottfried Dienst auf Geheiß des sowjetischen Linienrichters Tofik Bahramow auf Tor. Das ebnete den Engländern letztlich den Weg zum 4:2-Erfolg.

„Und ewig fällt das Wembley-Tor“ – einen treffenderen Titel hätte Tilkowski seinen Memoiren nicht geben können. Als tadelloser Sportsmann der alten Schule machte er aus dem historischen Fehlurteil indes kein großes Aufheben. Es passte ins Bild, dass er die vor wenigen Jahren eingeführten Torlinientechnologie ablehnte. „Ich bin dagegen, weil dadurch die Attraktivität des Fußballs und die Diskussion um Fußball verloren geht“, kommentierte er wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag. „Wer wird zukünftig noch jahrelang über so ein Tor wie das von Wembley sprechen können?“

Auch ohne WM-Titel erreichte der gelernte Stahlbauschlosser Legenden-Status. Als sein BVB als erstes deutsches Team 1966 einen Europapokal gewann, hütete der gebürtige Dortmunder das Tor. Zudem wurde Tilkowski ein Jahr vor dem WM-Finale als erster Torwart zum „Fußballer des Jahres“ gewählt. Das erfüllte ihn noch Jahrzehnte später mit Stolz. Tilkowski, der 1955 bei Westfalia Herne seinen ersten Profivertrag unterschrieb, erlebte beim BVB von 1963 bis 1967 seine beste Zeit. Nicht ganz freiwillig wechselte er 1967 zu Eintracht Frankfurt, wo er noch drei Jahre spielte. Für die deutsche Nationalmannschaft bestritt er 39 Spiele.

Nach seiner aktiven Karriere erwarb er seine Fußballlehrer-Lizenz und arbeitete als Trainer bei Werder Bremen, 1860 München, beim 1. FC Nürnberg, dem 1. FC Saarbrücken und AEK Athen. „Ich habe so beide Seiten sehen können, aber auch, wie ohnmächtig ein Trainer sein kann“, kommentierte Tilkowski am Ende seiner Trainer-Wanderjahre.