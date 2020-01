später lesen Handball-Europameisterschaft Norwegen und Slowenien stark - Schweden vor EM-Aus Teilen

Twittern



Schwedens Handballer stehen bei der Europameisterschaft im eigenen Land überraschend vor dem Aus. Die Schweden verloren am Freitagabend in Malmö beim Auftakt in die Hauptrunde mit 25:35 (12:15) gegen Portugal. dpa