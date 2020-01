später lesen Handball-Europameisterschaft Norwegen mit nächster EM-Gala - Slowenien weiter stark Teilen

Die norwegischen Handballer sind mit einer weiteren beeindruckenden Vorstellung in die EM-Hauptrunde gestartet. Der Vize-Weltmeister setzte sich am Freitagabend in Malmö mit 36:29 (20:12) gegen Ungarn durch. dpa