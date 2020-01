später lesen Handball-Olympiasieger Morten Olsen: Titel mit Hannover wäre „krasser Traum“ Teilen

Handball-Ass Morten Olsen glaubt an einen Titel mit der TSV Hannover-Burgdorf in dieser Saison. „Ich finde schon, dass das realistisch ist“, sagte der 35 Jahre alte Spielmacher in einem Interview des „Sportbuzzer“. dpa