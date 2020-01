Kritik an Bob Hanning

Handball: Die EM ist noch nicht vorbei, da spricht Bob Hanning von einer Olympiamedaille. Sein Auftreten sorgt für Kritik. sid

Bob Hanning kennt nur eine Richtung: Vollgas, nach vorne! Und so ist es kaum verwunderlich, dass der DHB-Vizepräsident – die EM ist nicht einmal vorbei – schon die nächste Parole ausruft: Eine Olympiamedaille sollte es im Sommer bitte schön sein – dabei sind die deutschen Handballer für die Spiele noch längst nicht qualifiziert. Damit das nächste große Ziel überhaupt angegangen werden kann, muss sich die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop das Tokio-Ticket beim Qualifikationsturnier in Berlin (17. bis 19. April) erst einmal sichern.

Hanning prescht vor – immer und überall. Anstatt sich noch mit dem verpassten Halbfinale bei der EM zu befassen, kreiert der Mann mit dem Faible für ausgefallene Oberbekleidung die nächste Vision. Der Handball, sagt Bob Hanning, habe schließlich „allerbeste Chancen“, aus der kommenden Periode „ein goldenes Jahrzehnt zu machen“.

Hannings Wort hat Gewicht. Er setzt die Themen. Und kaum einer kann die öffentliche Meinung lenken wie der 51 Jahre alte Top-Funktionär. Das wurde in den vergangenen Tagen deutlich – und droht ihm nun auf die Füße zu fallen. Noch immer sorgen seine unglücklichen Kommentare in der Trainerfrage („Was macht die Mannschaft mit ihrem Trainer“) für kontroverse Diskussionen. Der DHB-Vizepräsident Hanning selbst fühlt sich missverstanden. Er habe Trainer Christian Prokop nie öffentlich infrage gestellt. Doch in der Szene regt sich Kritik.

„Wie er die ganze Situation moderiert hat, passt doch total zu ihm“, sagte der 2007-Weltmeister Christian Schwarzer dem Tagesspiegel: „Zuerst macht er eine Trainerdiskussion auf, am nächsten Tag will er davon nichts mehr wissen und fühlt sich angeblich falsch verstanden.“ Hanning, sagt Schwarzer weiter, lege es „immer so aus, wie er es gerade braucht, damit stellt er die ganze Handball-Welt auf den Kopf. Damit habe ich ein Riesenproblem, zumal er ja nicht auf den Kopf gefallen ist.“

Bislang sind Hannings Pläne meist aufgegangen. So ist es auch diesmal, sagen die einen. Schließlich habe das deutsche Team mit dem deutlichen Sieg gegen Österreich ein klares Zeichen für seinen Trainer gesetzt.

Andere, wie der frühere Weltklasse-Kreisläufer Schwarzer, der in den 1990er Jahren lange für den TV Niederwürzbach aufs Feld ging und heute Nachwuchstrainer im saarländischen Handballverband ist, kritisieren das enorme Geltungsbedürfnis des „Handball-Napoleons“. Sie halten derlei Aussagen für überflüssig. „Das geht bei vermeintlichen Nichtigkeiten los“, sagt Schwarzer: „Einigkeit demonstriert eine Mannschaft, eine Delegation, durch gemeinsames Auftreten, angefangen bei der Kleidung. Sobald aber einer der Ansicht ist, immer aus der Rolle fallen zu müssen, wird das schwierig. Das sind Kleinigkeiten, die für mich bei so einem Turnierfazit eine ganz wichtige Rolle spielen.“

FOTO: Wieck / Thomas Wieck