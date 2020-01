später lesen Handball-EM DHB-Handballer fliegen mit gutem Gefühl nach Stockholm FOTO: dpa / Robert Michael FOTO: dpa / Robert Michael Teilen

Die deutschen Handballer haben die Hauptrunde bei der EM mit einem – zeitweise zähen – Sieg gegen Tschechien abgeschlossen und steigen am Donnerstag in den Flieger nach Stockholm. Dort geht es am Samstag in das Spiel um Platz fünf.