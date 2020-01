Die deutschen Volleyballer haben souverän das Halbfinale der Olympia-Qualifikation erreicht. Jetzt ist Verlieren verboten. dpa

Volle Kraft voraus! Nach einer Verschnaufpause wollen die deutschen Volleyballer um Muskelmann Georg Grozer den vorletzten Schritt auf dem Weg zum Sehnsuchts-Ziel Tokio machen. „Wir werden Georg am Donnerstag wieder in der Halle sehen. Dann werden wir das Ding rocken“, kündigte Außenangreifer Christian Fromm voller Zuversicht vor dem Halbfinale der Olympia-Qualifikation an diesem Donnerstag (20.10 Uhr/Sport1) an. Der Gegner stand bei Redaktionsschluss nicht fest. Das Finale ist am Freitag (20.10 Uhr/Sport1).

Ein Ausrutscher wird nicht verziehen, nur der Gewinner des Berliner Turniers erfüllt sich den Traum von Olympia. „Jetzt brauchen wir jeden Einzelnen in Topform“, betonte Kapitän Lukas Kampa und bezifferte die Chancen nun auf „50:50“.

Grozer ist allerdings der Mann, der die Verhältnisse zu Gunsten seiner Mannschaft verschieben kann. Nach einer Wadenblessur wurde der Topspieler im letzten Vorrundenspiel gegen Vize-Europameister Slowenien geschont. „Ich glaube, er hat das Spiel aus der Badewanne geguckt“, meinte Kampa (33) schmunzelnd über Grozer (35), der spätestens nach Tokio seine Karriere in der Nationalmannschaft beenden wird. Der Diagonalangreifer habe „die Akkus voll“ und werde wieder voll da sein. „Er wird doppelt so stark zurückkommen“, meinte Kampa gar.

Der äußerlich entspannte Nationaltrainer Andrea Giani zweifelt ebenso wenig an einer Prachtleistung seines Top-Angreifers im Halbfinale. „Er wird bereit sein“, kündigte Giani an, der als Spieler selbst fünf Mal bei Olympia dabei war. Nach acht Jahren Pause sollen auch deutsche Volleyballer am schillerndsten Sportevent der Welt wieder teilnehmen. „Der Traum ist genau so groß wie 2012“, beschrieb Kampa seine Sehnsucht nach Olympia.

Deutschland geht zuversichtlich in die K.o.-Runde. Nach zwei Pflichtsiegen gegen Tschechien und Belgien musste sich das Team um den Lebacher Moritz Reichert den Slowenen erst nach deutlich mehr als zwei Stunden mit 2:3 geschlagen geben (34:32, 20:25, 25:19, 21:25, 12:15). „Dass wir hier bis Mitternacht spielen, war vielleicht nicht Teil des Plans“, meinte Kampa lachend. Giani rotierte kräftig, neben Grozer erhielten auch weitere Stammkräfte wichtige Ruhepausen.