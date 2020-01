Zweibrücker Judokämpfer sammeln in Tel Aviv Punkte für die olympischen Spiele in Tokio. Von Martin Wittenmeier

Judoka Jasmin Grabowski hat beim Grand Prix in Tel Aviv (Israel) den siebten Platz belegt. Die Schwergewichtskämpferin (+ 78 kg) vom 1. Judoclub Zweibrücken unterlag der späteren Siegerin Romane Dicko aus Frankreich im dritten Vorrundenkampf nach 1:32 Minuten vorzeitig durch einen Haltegriff und verpasste den Einzug ins Halbfinale. Zum Auftakt hatte die 28-Jährige zunächst Mi Jin Han (Südkorea), anschließend Santa Pakenyte aus Litauen durch Ippon (volle Wertung) auf die Matte gelegt. In der späteren Trostrunde um Platz fünf zog Grabowski gegen die Türkin Kayra Sayit den Kürzeren.

Besser lief es für die zweite Zweibrücker Starterin: JCZ-Neuzugang Martyna Trajdos erkämpfte in der Klasse bis 63 Kilogramm den dritten Platz. Nach dem die Weltranglisten-Fünfte im Halbfinale Katharina Haecker aus Australien unterlag, setzte sie sich im Kampf um Bronze mit Ko-uchi-gari (kleine Innensichel) gegen Anriquelis Barrios aus Venezuela durch. Damit konnte die 30-jährige DJB-Kämpferin wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation einfahren. In der Hauptrunde hatte sich Trajdos, die erst im vergangenen Sommer vom Eimsbütteler TV nach Zweibrücken gewechselt war, drei Kämpfe vorzeitig gewonnen. Lediglich die Russin Ekatarina Valkova bereitete ihr Probleme. Da nach den regulären vier Minuten Kampfzeit keine Siegerin festgestanden hatte, ging das Duell in den sogenannten Golden Score, wo sich Trajdos nach 6:13 Minuten mit einem Waza-ari schließlich behaupten konnte.