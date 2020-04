Die internationale Fußballprofi-Gewerkschaft FIFPro ist besorgt, dass trotz der Corona-Pandemie in Weißrussland weiter Fußball gespielt wird. Das sei nicht nachvollziehbar, sagte Europa-Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann. dpa

Es ist das einzige Land in Europa, wo die Spitzenliga aktuell nicht pausiert. Fans in den Stadien hatten am vergangenen Wochenende Desinfektionsgel für die Hände bekommen.