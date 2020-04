Die belgische Liga hat die Saison abgebrochen. Der Club des deutschen Trainers verpasst dadurch den Europapokal.

Als erste Fußball-Liga der Welt, gab die belgische Jupiler-League am Donnerstag bekannt, dass sie die Saison vorzeitig abbricht. Als Meister gekürt wurde der FC Brügge, der die Liga mit 15 Punkten Vorsprung anführte. Bis zum Corona-Stopp waren in Belgien 29 Spieltage gespielt. Ein einziger Spieltag hätte gefehlt, um die Hauptrunde abzuschließen. Anschließend hätten die ersten sechs der Tabelle eine Meisterrunde gespielt, in der es auch um die Qualifikation um den internationalen Pokal-Wettbewerb gegangen wäre.

Durch den Abbruch hat der Vorjahresmeister KRC Genk als Tabellensiebter den Sprung ins internationale Geschäft verpasst. Der deutsche Trainer Hannes Wolf (ehemals Hamburger SV und VfB Stuttgart) trainiert die Limburger seit November 2019. Im Interview spricht er über den plötzlichen Saisonabbruch in Belgien und was er für sein neues Team bedeutet.

Herr Wolf, die Saison in Belgien ist abgebrochen, Sie und der KRC Genk haben damit keine Chance mehr, die europäischen Plätze zu erreichen. Wie geht es Ihnen mit der Entscheidung?

Hannes Wolf: Natürlich hätten wir gerne die Saison zu Ende gespielt. Am liebsten in der Meisterrunde. Vor einigen Wochen war mit so einem Szenario noch nicht zu rechnen. Man muss die Situation im Gesamtkontext betrachten. Und in diesem geht es um die Gesundheit der Menschen. Wichtig ist, dass das Leben weitergeht und der Fußball überlebt. Das ist der größte Wunsch, den ich habe. Ich hoffe, dass im nächsten Sommer die Vereine überlebt haben und es nicht zu viele Verlierer im Gesamtkontext Corona gibt.

Belgien hat als erste große Fußball-Liga weltweit die Reißleine gezogen. War der Abbruch absehbar für Sie?

Hannes Wolf: Dass bereits jetzt so klar entschieden wurde, kam schon überraschend. Ich kann jeden verstehen, der noch ein bisschen wartet mit der Entscheidung. Ich kann die Entscheidung aber absolut nachvollziehen. In unserer Liga ist der Modus mit dem Play-offs ein wenig anders. In diesem Zusammenhang war es etwas einfacher, die Saison abzubrechen.“

Glauben Sie, dass weitere Ligen dem belgischen Beispiel folgen werden?

Hannes Wolf: Das hängt von den Entwicklungen ab. Alle würden die Saison natürlich gerne zu Ende spielen. Wenn ich aber die aktuelle Situation betrachte und sehe, was nun erlaubt ist, bin ich sehr skeptisch, dass bald wieder gespielt wird. Ich wünsche mir das natürlich. Es wäre für alle Ligen bereits ein Erfolg, wenn die kommende Saison sauber losgehen kann.

Was bedeutet der Abbruch für Ihr Team? Wie geht es jetzt zum Beispiel mit dem Trainingsbetrieb weiter, wo es sportlich nun um nichts mehr geht?

Hannes Wolf:Wir haben die Spieler mit individuellen Plänen ausgestattet, sie absolvieren auch ein Mentaltraining am eigenen Computer. Wir werden versuchen, die Spieler auf einem möglichst hohen Fitnesslevel zu halten. Den April über wird der Trainingsbetrieb definitiv weitergehen. Dann schauen wir, wie sich die Situation entwickelt hat. Wir würden gerne dann eine Pause machen, wenn auch das normale Leben wieder weitergeht.

