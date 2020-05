Den Innenverteidiger des FC Homburg plagen anhaltende Knieprobleme.

Zurück auf dem Trainingsplatz sind die Fußballer des FC Homburg zwar wieder, viele Unsicherheiten dauern in der Corona-Krise allerdings weiter an. Wie geht es mit der aktuellen Spielzeit der Regionalliga Südwest weiter? Wie lässt sich die kommende Saison planen? Wie sieht es finanziell nach Wegfall einiger Einnahmen aus?

Auch der FC Homburg wird in der nächsten Runde sicher Einbußen von Sponsorengeldern hinnehmen müssen. Zu Gerüchten, wonach FCH-Hauptsponsor Dr. Theiss Naturwaren sein Engagement in der kommenden Saison zurückfahren wolle, wollte sich der Vereinsvorsitzende Herbert Eder auf Nachfrage nicht äußern.

Derweil müssen die Planungen weiterlaufen. Personell gesehen ist derzeit Bewegung drin. Nach der Vertragsverlängerung von Patrick Lienhard, der seinen zum Juni diesen Jahres auslaufenden Kontrakt um zwei weitere Jahre verlängert hat, haben, in dieser Woche Luca Plattenhardt und Maurice Springfeld jeweils für ein weiteres Jahr beim FC Homburg unterschrieben (wir berichteten). Kevin Maek dagegen wird seine Fußballkarriere zum Ende dieser Saison beenden müssen. „Zurzeit ist erneut kein Training wegen weiter anhaltenden Knieproblemen möglich“, erklärt der 31-jährige Innenverteidiger des Tabellenvierten seinen Entschluss, die Fußballschuhe nun an den Nagel zu hängen. In seinem rechten Knie sammelt sich erneut Wasser. Bereits in der vergangenen Saison hatte Maek, der im Juni 2018 von der SV Elversberg zu den Grün-Weißen gewechselt war, wegen Knieproblemen eine längere Pause einlegen müssen.

Von 34 Spielen absolvierte Kevin Maek in der Saison 2018/19 24 Partien, in denen er fünf Treffer erzielte und eine Torvorlage gab. In der derzeit unterbrochenen Spielzeit 2019/20 stand der 31-Jährige in 17 von 23 Begegnungen auf dem Platz. Drei Treffer und drei Torvorlagen stehen in der Bilanz des 1,92 Meter großen Innenverteidigers in der noch nicht beendeten Saison.

Nach seinem Karriereende wird sich Kevin Maek in seine Heimat Berlin zurückziehen. „Noch ist nicht entschieden, wie es für mich beruflich weiter geht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten“, erklärt Maek mit Blick auf das Leben abseits des Fußballplatzes.

In der Diskussion um den Spielbetrieb der aktuellen Runde spricht sich Maek für einen Abbruch der Regionalliga-Saison aus. „Die Saison irgendwann fortzusetzen, halte ich für nicht möglich“, betont er. Wegen der Corona-Krise könne man sich zurzeit nicht einmal richtig auf die Fortsetzung vorbereiten, da die derzeitigen Trainingsmöglichkeiten stark eingeschränkt seien.