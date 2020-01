Der Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat sich bis zum Saisonende mit Linksverteidiger Alexander Nandzik verstärkt. Der 27-Jährige kommt auf Leihbasis mit Kaufoption vom Zweiligisten SSV Jahn Regensburg, teilten die Pfälzer am Donnerstag mit. Nandzik wurde in Bergisch Gladbach geboren und durchlief die Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln, ehe er 2011 für zwei Spielzeiten zu Fortuna Düsseldorf wechselte, wo er mit 19 Jahren den Sprung zum Stammspieler in der Regionalligamannschaft packte. dpa

In zwei Jahren beim SV Wehen Wiesbaden und einem halben Jahr beim Chemnitzer FC etablierte er sich anschließend in der Dritten Liga, ehe er im Januar 2016 den Weg nach Regensburg fand, mit dem er den Aufstieg aus der Regionalliga in die Zweite Liga durchlief. „Alexander Nandzik erweitert unsere Optionen auf der linken Seite. Wir sind überzeugt, dass er sportlich und menschlich in unsere Mannschaft passt“, sagte FCK-Sportdirektor Boris Notzon. Der 1,72 Meter große Außenverteidiger will „hier alles dafür geben, dass wir mit dem FCK so weiter machen und an die erfolgreiche Phase vor der Winterpause anknüpfen“.