Das Auftaktspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft beim Algarve-Cup wird nun heute doch live zu sehen sein. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Morgen mitteilte, wird die Partie gegen Schweden in Faro (Anstoß 17.30 Uhr MEZ) auf „DFB-TV“ und „Youtube“ übertragen. dpa

Zunächst war es in den Verhandlungen mit dem portugiesischen Verband als Rechteinhaber nicht zu einer Einigung hinsichtlich einer TV-Übertragung gekommen. Ob die weiteren deutschen Spiele bei dem Acht-Nationen-Turnier in Portugal auch per Stream übertragen werden, war zunächst noch offen.

