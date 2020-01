später lesen Biathlon Franzose Fourcade feiert in Oberhof 74. Weltcup-Sieg Teilen

Biathlet Johannes Kühn hat im Sprintrennen beim Heim-Weltcup in Oberhof als Dritter den zweiten Podestplatz seiner Karriere erkämpft. Der 28 Jahre alte Bayer sicherte sich sein bestes Saison­ergebnis am Freitag in Thüringen trotz einer Strafrunde mit 33,0 Sekunden Rückstand auf den fehlerfreien Martin Fourcade. dpa