Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf trennt sich von Friedhelm Funkel und engagiert den ehemaligen Lautern-Profi Uwe Rösler. sid

Der „Trainer des Jahres“ muss bei Fortuna Düsseldorf gehen: Noch am Dienstagabend hatte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga dem 66-Jährigen zur Wahl in der NRW-Landeshauptstadt gratuliert, am Mittwochmorgen war alles Makulatur. Funkel wurde der Absturz ans Tabellenende durch das 0:3 bei Bayer Leverkusen am Sonntag zum Verhängnis.

Nachfolger Funkels ist der langjährige England-Legionär Uwe Rösler (früher unter anderem Manchester City und 1. FC Kaiserslautern). Zuletzt war der 51-Jährige bei Malmö FF in Schweden tätig gewesen. Für den ehemaligen Angreifer ist es die erste Trainerstation in Deutschland, als Trainer war er in Norwegen, England und Schweden tätig.

Die Trennung von Funkel war aufgrund von sechs Niederlagen in den letzten acht Spielen abzusehen. „Der gesamte Verlauf der Saison hat uns gezeigt, dass wir es bisher nicht geschafft haben, auf Strecke die nötigen Punkte zu holen. Wir stellen mit 18 eigenen Treffern die torärmste Offensive und mit 40 Gegentoren die drittschwächste Defensive der Bundesliga. Das führt dazu, dass wir in der aktuellen Konstellation nicht mehr auf die Wende für den Klassenverbleib glauben. Daher mussten wir zu diesem Zeitpunkt reagieren“, sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

Schon in der vergangenen Woche hatte es Spekulationen um ein Ultimatum für den Fortuna-Trainer gegeben, diese wurden von Funkel selbst und den Verantwortlichen allerdings vehement dementiert. „Es stimmt einfach nicht, dass mir ein Ultimatum gestellt wurde. Das gibt es nicht, das gab es nicht und wird es auch nicht geben. Das steht ganz klar fest“, sagte Funkel am Montag.

Er vermutete eine gezielte Indiskretion: „Von denen, die verantwortlich sind im operativen Geschäft, hat das keiner gesagt.“ Die Urheber „verstecken sich im Gebüsch und haben nicht den Mut, mir das zu sagen“, sagte der Fortuna-Trainer. Auch Pfannenstiel wollte im Rahmen des Derbys gegen Bayer Leverkusen nichts von der angeblichen Gnadenfrist wissen.

Allerdings war die sportliche Lage verfahren. So entschieden sich die Fortuna-Bosse zur Trennung. In der vergangenen Saison war das Bundesliga-Urgestein Funkel noch der große Held in Düsseldorf gewesen. Er führte die Mannschaft aus prekärer Lage noch zum Klassenverbleib, setzte sich gegen interne Widerstände durch und hatte die Fans der Düsseldorfer im Rücken.

Dabei sollte er vor Jahresfrist im Winter-Trainingslager in Marbella durch den später geschassten Vorstandsvorsitzenden Robert Schäfer quasi im Alleingang zum Saisonende abserviert werden. Beispiellose Fanproteste sowie der irritierte Aufsichtsrat sorgten jedoch für die Rolle rückwärts in der Trainerfrage bei den vor Saisonbeginn als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelten Rheinländern.

Funkel hatte die Mannschaft 2016 in der 2. Bundesliga übernommen und sie 2018 zurück ins Oberhaus geführt. Der 66-Jährige hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass die Fortuna die letzte Trainerstation seiner Karriere sei. Dies bestätigte er nochmals am Mittwoch in einem Interview. „Meine Trainerkarriere ist beendet“, sagte Funkel. Dabei war sein Vertrag für den Fall des erneuten Klassenverbleibs erst vor Weihnachten um ein Jahr verlängert worden.