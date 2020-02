später lesen Fußball George Clooneys Firma will Zweitligist kaufen Teilen

Der FC Malaga gilt nach Finanz-Turbulenzen als der „Hollywood-Club“ in Spaniens Fußball, jetzt könnten die Andalusier diesem Ruf auch offiziell gerecht werden: Wie die Sporttageszeitung AS berichtet, will die Mediengruppe von Schauspiel-Star George Clooney den in die 2. Liga abgerutschten Verein übernehmen. sid