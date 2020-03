Die 3. Liga pausiert vorerst bis zum 30. April

In der 3. Liga ruht wegen der Coronavirus-Krise vorerst bis zum 30. April der Ball. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach einer Videokonferenz mit Vereinsvertretern der 20 Drittligisten bekannt. „Der festgelegte Zeitraum orientiert sich an den aktuell vorliegenden behördlichen Anordnungen“, hieß es in einer Mitteilung.

Ziel der Drittligisten bleibt es, die Saison zu Ende zu spielen. Sportdirektor Ivo Grlic vom Tabellenführer MSV Duisburg sprach von einer „absolut vernünftigen Entscheidung“. Natürlich hätten auch die Zebras „wirtschaftliche Zwänge, aber im Moment müssen wir der Sorge um die Gesundheit und unserer gesellschaftlichen Verpflichtung alles Weitere unterordnen“, sagte der 44-Jährige: „Auf uns wartet eine harte Zeit und Herausforderung.“