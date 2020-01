später lesen Leihgeschäft bis Saisonende Schalke verleiht Uth bis zum Sommer 2020 Teilen

(sid) Fußball-Bundesligist 1. FC Köln lotst den einmaligen Nationalspieler Mark Uth (28) bis zum Sommer zurück in seine Heimatstadt. Der Stürmer des Ligarivalen Schalke 04 absolvierte am Freitag den Medizincheck in der Domstadt und unterschrieb anschließend einen Leihvertrag bis Saisonende. sid