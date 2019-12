FC Liverpool gewinnt Finale der Club-WM gegen Flamengo Rio de Janeiro mit 1:0 nach Verlängerung. dpa

Fußball-Trainer Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben das Jahr 2019 mit dem nächsten Titel gekrönt – und sind nun auch noch Club-Weltmeister. Die Elf des deutschen Trainers siegte am Samstag im Finale der Fifa-Club-WM in der katarischen Hauptstadt Doha gegen das Team von Flamengo Rio de Janeiro durch einen Treffer in der Verlängerung von Roberto Firmino in der 99. Minute mit 1:0 (0:0). Damit ist der Champions-League-Sieger das erste Mal in seiner Vereinsgeschichte auch die beste Vereinsmannschaft der Welt.

Bei der Siegerehrung feierte Jürgen Klopp mit seinen Spielern. „Es ist überragend, absolut sensationell“, sagte er. Der Sieg sei verdient, seine Elf über die gesamte Spielzeit dominant gewesen. „Ich bin wirklich glücklich.“ Vor der Reise nach Katar hatte Klopp das Turnier noch als lästige Pflichtaufgabe mitten in den Saison gesehen.

Vor allem die zahlreichen feiernden Flamengo-Fans unter den 45 416 Zuschauern im nicht ganz voll besetzten Khalifa International Stadion sorgten für ausgelassene Fußball-Atmosphäre und machten die Partie fast zu einem Heimspiel für die Brasilianer. Sie hatten bereits vorher Dohas neue Metro in eine friedliche Partyzone verwandelt.

Viel Zeit zum Feiern bleiben Klopp und seiner Elf nicht, denn schon am Donnerstag steht für den souveränen Tabellenführer der englischen Premier League beim traditionellen Boxing-Day am zweiten Weihnachtsfeiertag das Duell bei Verfolger Leicester City an.