Die Vorbereitungen sind getroffen, die Familie ist extra angereist – aber das Geburtstagskind fehlt. „Die Arbeit geht vor, das habe ich schon immer so gehalten. Deshalb bin ich auch unterwegs“, sagte Trainer-Weltenbummler Winfried Schäfer vor seinem 70. Ehrentag an diesem Freitag, den er wegen seiner beruflichen Verpflichtungen erst in der kommenden Woche so richtig feiern wird.

Der Job als Cheftrainer von Baniyas SC, einem mit jungen Spielern gespickten Verein aus Abu Dhabi, fordert Schäfers volle Hingabe – die er zweifelsohne noch besitzt. „Es ist alles super. Ich bin gesund und habe einen tollen Job“, erklärte Schäfer und versicherte umgehend: „Ich liebe den Job und werde ihn so lange ausüben, wie ich es kann.“

Seit mehr als 30 Jahren will Schäfer mittlerweile das Maximum aus seinen Schützlingen kitzeln. Dass ausgerechnet er zu einem der größten Weltenbummler unter den deutschen Fußball-Trainern würde, hätte Schäfer am 25. März 1998 wohl selbst nicht erwartet. Nach fast zwölf Jahren war damals gerade sein Engagement beim Karlsruher SC zu Ende gegangen, bis heute die viertlängste Amtszeit der Bundesliga-Historie. Nach einem 7:0 gegen den FC Valencia, dem „Wunder vom Wildpark“, führte er den KSC 1994 ins Halbfinale des Uefa-Pokals. Danach lockte Schäfer das Abenteuer – er begann eine Reise um den Globus, die noch lange nicht beendet ist.

„Trainer kennen kein Alter“, sagte er einst und hielt ein flammendes Plädoyer für alle etwas reiferen Fußball-Lehrer: „Wir bringen so viel Erfahrungen mit, die kann niemand anderer mitbringen.“

Ohnehin will Schäfer vor allem zugunsten des Familienfriedens das Thema Rente noch ein bisschen hinten anstellen. Ausschließlich zu Hause im nordbadischen Ettlingen zu sein, könne er seiner Frau Angelika „nicht zumuten“, meinte er mit einem Augenzwinkern. „Mit der Zeit werde ich unerträglich, wenn ich nicht arbeite“, bekennt er: „Zu Hause nur die Spülmaschine auszuräumen, das wäre nichts für mich. Ich bin einer, der gerne arbeitet.“

Und so bereist der Trainer mit der einst so feurig rotblonden, inzwischen aber längst weißgrauen Haarmähne die Welt. Nach seinen Engagements beim KSC, beim VfB Stuttgart und Tennis Borussia Berlin trainierte er die Nationalmannschaften von Kamerun, Thailand und Jamaika, war dazu Klubtrainer bei Esteghlal Teheran im Iran, FK Baku in Aserbaidschan sowie Al-Ahli Dubai und Al-Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Dabei hat sich Schäfer, als Spieler einst Meister mit Borussia Mönchengladbach, einen hervorragenden Ruf als Fachmann mit Feingefühl für verschiedene Kulturen erarbeitet und große Erfolge gefeiert. So gewann er mit Kamerun 2002 den Afrika-Cup und führte die „unbezähmbaren Löwen“ zur WM, die jamaikanischen „Reggae Boyz“ erreichten unter ihm 2015 dass Endspiel des Gold Cups, und in Teheran feierte er einen Triumph im Pokalwettbewerb.

Bei Baniyas SC ist aktuell eher Aufbauarbeit gefragt, die mit Abstand jüngste Mannschaft der Liga rangiert mit nur zwei Saisonsiegen im unteren Tabellendrittel. Dass er auch das kann, hat Schäfer allerdings schon in Karlsruhe bewiesen, wo die großen Karrieren von Oliver Kahn, Mehmet Scholl oder Jens Nowotny unter ihm ihren Anfang nahmen. Und wo Schäfer 1995 gegen Bayer Leverkusen trotz der Warnung des Stadionsprechers einen vierten Ausländer einwechselte. Das war damals noch irregulär. Eine ähnliche Unaufmerksamkeit dürfte ihm heute nicht mehr passieren.

