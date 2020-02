Der frühere Eishockey-Bundestrainer Uwe Krupp soll die Kölner Haie aus der Krise führen. Wie der achtmalige Meister am Rosenmontag bekannt gab, übernimmt der gebürtige Kölner und zweimalige Stanley-Cup-Sieger in der NHL das Amt des bisherigen Cheftrainers Mike Stewart. sid

Der Kanadier war am Sonntagabend freigestellt worden. Krupp soll dabei helfen, die Niederlagenserie der Haie in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zu durchbrechen. Die Kölner haben 17 Spiele in Folge verloren. An diesem Dienstag (19.30 Uhr) gegen die Grizzlys Wolfsburg könnte der KEC die Negativmarke der Schwenninger Wild Wings von 2003 einstellen. Krupp (54) war bereits von 2011 bis 2014 Trainer der Haie.

„Uwe Krupp noch in dieser Saison zum Cheftrainer zu machen, hat zum einen den Hintergrund, dass wir ihm zutrauen, die Spielzeit zu einem würdigen Abschluss zu bringen“, sagte Geschäftsführer Philipp Walter: „In erster Linie geht es uns darum, dass er schon jetzt einen Eindruck von der Mannschaft bekommt und nicht erst im Sommer. So gewinnen wir wertvolle Zeit.“