Der frühere Fußballprofi Thomas Berthold von Eintracht Frankfurt hat seinen Ex-Club heftig kritisiert. dpa

„Seien wir mal ehrlich: Die Mannschaft präsentiert sich in einem beängstigenden Zustand!“, schrieb der 55-jährige ehemalige Nationalspieler in einer Kolumne der „Bild“-Zeitung. „Körperlich und geistig nicht da. Eklatante Fehler. Amateurhaftes Fehlverhalten. Keine Einheit.“ Außerdem ziehe sich eine Auswärtsschwäche durch die komplette Saison, die „mittlerweile bei einigen auf dem Platz fast apathische Anfälle“ hervorrufe.

„Es bleibt am Ende vermutlich nur noch ein Ziel: der Klassenerhalt!“ meinte Berthold, der von 1982 bis 1987 in Frankfurt spielte. „Die Unterbrechung kann die Eintracht jetzt nutzen.“ Die Hessen stehen in der Fußball-Bundesliga nach 24 Bundesligaspielen und zuletzt vier Niederlagen auf dem zwölften Tabellenrang.

Tabelle

Kader