Julian Nagelsmann findet die im Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga vorgeschriebene Mundschutzpflicht für Trainer an der Seitenlinie nicht so einfach umsetzbar. Er will das Vorgehen beim Testlauf seines Teams hinsichtlich des Verhaltenkatalogs in der Red Bull-Arena extra üben. dpa