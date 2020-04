„Kicker“: FC Bayern trainiert ab Montag in Kleingruppen

Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München nimmt einem Bericht des „Kicker“ zufolge am Montag das Training auf dem Platz wieder auf. dpa

Der deutsche Fußball-Rekordmeister will demnach unter strengen Auflagen in Kleingruppen mit vier oder fünf Spielern erste Einheiten nach der Zwangspause wegen der Coronavirus-Pandemie absolvieren. Einige der 18 Bundesligisten hatten bereits in der vergangenen Woche wieder mit dem Training begonnen, bei zahlreichen weiteren Clubs soll ab Montag wieder auf dem Platz trainiert werden. Die Saison ist derzeit bis mindestens Ende April ausgesetzt.

