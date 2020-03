später lesen Coronavirus-Pandemie DFL-Präsidium empfiehlt Bundesliga-Pause bis zum 30. April Teilen

In den Bundesligen soll der Ball noch mindestens fünfeinhalb Wochen ruhen. Darauf hat sich das DFL-Präsidium am Dienstag verständigt. Bis zur Beschlussfassung am 31. März durch die Vereine werden mögliche Optionen für den Saisonabschluss geprüft. Von Eric Dobias, dpa