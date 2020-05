später lesen Re-Start nach Corona-Pause Bundesliga im Fokus: Die Fußball-Welt schaut auf Deutschland Teilen

Die Bundesliga rückt mit der Rückkehr auf den Platz auch global noch stärker in den Fokus. Vor dem Neustart in einer Woche kommt es jetzt vor allem auf höchste Disziplin in der gesamten Branche an. Von Eric Dobias, dpa