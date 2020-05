später lesen Begehrter Nationalspieler Ausland reizt mehr: Werners ungewöhnliche Absage an Bayern Teilen

Timo Werner will lieber im Ausland Fußball spielen als in München. Die ungewöhnliche Absage des Nationalspielers an den deutschen Branchenprimus legt den Rückschluss nahe, dass die Zukunft des Stürmers schon geklärt ist. In Leipzig hofft man aber noch. Von Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa