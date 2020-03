später lesen Coronavirus-Krise Allofs wirbt um Verständnis für Fußball-Bosse Teilen

Der langjährige Bundesliga-Manager Klaus Allofs hat in der Corona-Krise um Verständnis für die Bosse im Profi-Fußball geworben. Die Verantwortlichen in der Liga und in den Clubs seien sich ihrer Verantwortung absolut bewusst. dpa