Volleyball Entwarnung bei Grozer, Frauen starten mit Sieg

Die deutschen Volleyballer haben vor dem Halbfinale der Olympia-Qualifikation an diesem Donnerstag in Berlin bei Star-Angreifer Georg Grozer Entwarnung gegeben. Eine Untersuchung des Diagonalangreifers am Dienstag verlief nach Verbandsangaben positiv. dpa