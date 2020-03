später lesen Fußball Englische Premier League will am 1. Juni wieder starten Teilen

Die englische Premier League will die laufende Saison laut Medienberichten ab dem 1. Juni innerhalb von sechs Wochen zu Ende spielen. So bliebe bis zum geplanten Start der neuen Saison am 8. August genug Zeit für eine Pause und die Vorbereitung, berichtete etwa der „Daily Telegraph“. dpa