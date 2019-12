Die Engländerin schlägt bei der Darts-WM auch die Nummer elf der Welt. Max Hopp scheidet aus, Nico Kurz ist noch mit dabei. Von Heiko Lehmann

Bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace jagt in diesen Tagen eine Sensation die nächste. Die größte ist die 25-jährige Fallon Sherrock aus England. Als erste Frau überhaupt schlug sie am vergangenen Dienstag mit Ted Evetts einen Mann bei der WM. Danach wurde sie gefeiert wie ein neuer Superstar. Was Sherrock am vergangenen Samstag gegen den Österreicher Mensur Suljovic auf die Bühne zauberte, setzte der „Königin des Alexandra Palace“ aber die Krone auf. In einem atemberaubenden Spiel bezwang sie auch die Nummer 11 der Welt und brachte den „Ally Pally“ zum Kochen.

Alle Darts-Experten waren sich einig, dass es eine solche Stimmung noch nie in der altehrwürdigen Halle gab. Die 3000 Fans schrien sich die Kehlen aus dem Hals und bejubelten jede Triple 20 der Engländerin. „Es war ein unglaubliches Gefühl auf der Bühne. So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Sherrock. Allerdings hatte auch Suljovic so etwas noch nie erlebt. Der 47-jährige gestandene Profi verlor komplett die Nerven, kam mit der Atmosphäre überhaupt nicht zurecht. Er verschwand nach dem Spiel sofort von der Bühne und gab keine Interviews.

Fallon Sherrock wurde dagen von allen gefeiert. Die Frage ist nur, wie lange noch? Noch nie in der Sportgeschichte sind sich Männer und Frauen im direkten Duell auf Augenhöhe begegnet, wenn es in einer Sportart um den Weltmeistertitel ging. Darts macht genau dies jetzt möglich. „Ich habe jetzt zwei Weltklassespieler geschlagen. Ich weiß, dass es noch andere Frauen gibt, die das drauf haben. Wir müssen nur öfters auf diesem Niveau spielen können, dann werden wir immer stärker“, sagte Fallon Sherrock, die am kommenden Freitag in der dritten Runde auf den Engländer Chris Dobey trifft.

Gut möglich, dass dann auch eine weitere Sensation des deutschen Darts-Sports noch im Turnier vertreten ist. Der 22-jährige Nico Kurz aus Hanau verblüfft derzeit alle Experten. Bereits sein Sieg in der ersten Runde gegen den Engländer James Wilson war mehr als eine Überraschung. Die Sieg in der zweiten Runde gegen die Nummer 15 der Welt, Joe Cullen aus England, war eine Sensation. „Ich habe dafür auch keine so richtige Erklärung. Ich spiele nur mein Spiel und genieße jede Sekunde auf dieser Bühne“, sagt Kurz, der von Beruf Schlosser und eigentlich nur Hobbyspieler ist. Die Nummer 222 der Welt trifft an diesem Montag (14 Uhr) auf den Engländer Luke Humphries.

Für eine kleine Sensation der negativen Art sorgte am Sonntag die deutsche Nummer eins Max Hopp. Der 22-jährige Hesse verlor in der dritten Runde gegen den Litauer Darius Labanauskas mit 2:4 Sätzen. Bei einem Sieg wäre er der erste Deutsche im Achtelfinale der Darts-WM gewesen. „Ich habe heute nicht mein bestes Spiel gemacht. Aber ich mache mir keinen Druck. Ich bin erst 23 Jahre alt, im Darts geht das alles nicht von heute auf morgen. Ich nehme mir die Zeit, auch wenn es noch zehn Jahre dauern sollte“, sagte Hopp.

FOTO: dpa / John Walton